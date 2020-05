Italiaanse U25-amazone ernstig gewond aangetroffen

Serena Fumagalli, een Italiaanse U25 Grand Prix-amazone, is op dinsdag 26 mei ernstig gewond aangetroffen in een weiland. De toedracht van het ongeval is nog onbekend. De amazone bracht een paard naar de wei, maar keerde niet terug. Haar trainer Vittoria Prandoni ging de amazone zoeken en vond haar buiten westen met ernstige verwondingen in haar gezicht op de grond.

Fumagalli werd direct naar het ziekenhuis vervoerd. Daar werd ze gediagnostiseerd met een gebroken neus en breuken in haar achterhoofd, oogkas en kaak. Ze onderging diezelfde dag nog een acht uur durende operatie om haar breuken te stabiliseren en om de structuur en vorm van haar gezicht te herstellen.

De operatie is geslaagd, maar de 22-jarige amazone kan zich niet herinneren wat er is gebeurd. Ze moet nog een week in het ziekenhuis verblijven.

Bron: Eurodressage