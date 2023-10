Jager niet vervolgd voor doodschieten paard: excuses en 1.500 euro aan goed doel

In januari van dit jaar schoot een 33-jarige jager uit Noordrijn-Westfalen per ongeluk een paard dood in Duitsland. De Duitse OM onderzocht de kwestie en maar besloot niet te vervolgen. Met excuses aan de eigenaar en het betalen van 1.500 euro aan een goed doel naar wens van de eigenaar werd de zaak geseponeerd.

Volgens het hippische nieuwsportaal “pferde.de” vond de eigenaar van de merrie het paard op een ochtend levenloos in de weide. Uit de autopsie bleek dat een schot uit het jachtgeweer van de man de doodsoorzaak van het dier was. De jager was in eerste instantie gevlucht, maar heeft zichzelf een paar dagen later gemeld bij de politie.

De jager bood later zijn excuses aan bij de eigenaar en betaalde 1.500 euro aan een liefdadigheidsorganisatie naar keuze van de eigenaar . Het verantwoordelijke OM in Zweibrücken besloot de zaak daarmee te seponeren.

Bron: pirsch.de