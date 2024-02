Jockey overleden na ongeval op renbaan in Kent

De 25-jarige jockey Keagan Kirkby was afgelopen zondag (4 februari) betrokken bij een ongeval tijdens een race op het Charing-circuit, ten zuidoosten van Londen. In de tweede ronde van de laatste race rende zijn paard Afadil plotseling door een hek, waarna Kirkby roerloos op de grond bleef liggen. Ondanks het snelle ingrijpen van de artsen kwam alle hulp te laat voor de jockey. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De British Horseracing Authority (BHA) en de Point-to-Point Authority (PPA) onderzoeken het ongeval. In een algemene verklaring melden zij: “De noodzakelijke stappen als reactie op dit tragische incident zijn na de race onmiddellijk begonnen. Het is belangrijk dat we bij elk incident als dit alles doen wat we kunnen om te begrijpen wat de oorzaak is en of we er iets van kunnen leren. Er is een risico verbonden aan racen dat nooit helemaal kan worden weggenomen, maar we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat we elk incident beoordelen en eventuele bevindingen gebruiken om ons veiligheidsstandaards voortdurend te verbeteren.”

Paul Nicholls

Paul Nicholls, de coach van de Engelsman, schreef het volgende op zijn twitteraccount over het tragisch ongeluk.

Life is so hard sometimes , winners totally insignificant compared to what has happened today . Sadly Keagan Kirby one of our best , hardworking lads lost his life today riding in a point to point . All at team ditcheat are mortified . Thoughts with all his friends and family. — Paul Nicholls OBE (@PFNicholls) February 4, 2024

In een andere post schrijft hij: “Het laatste wat hij vrijdag tegen me zei was: ”Baas, Afadil gaat morgen winnen. Wat had hij gelijk. Rust zacht, Keag, we zullen je allemaal vreselijk missen.”

Bron: Horse&Hound/ Horses.nl