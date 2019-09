Joep Bartels breekt bekken: ‘Ik ga niet achter de geraniums zitten’

Eind augustus crashte Joep Bartels met zijn racefiets. Daarbij brak hij zijn bekken en moest geopereerd worden. Zijn herstel verloopt voorspoedig, alhoewel de revalidatie een langdurige kwestie gaat worden.

Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan. Joep Bartels rijdt al enkele dagen rondjes over het erf met zijn rolstoel en de fietstrainer staat al in zijn slaapkamer. “Ik probeer zo fit mogelijk te worden. Het zou erg leuk zijn als ik misschien toch nog even bij Horse Event kan gaan kijken”, aldus Bartels.

Naast ruiter ook wielrenner

De band van de familie Bartels met de paardensport is voor velen vanzelfsprekend, maar de passie voor de wielersport heeft minder bekendheid. Toch was Joep Bartels ruim vijftig jaar geleden naast eventingruiter ook wielrenner. Die passie is nooit verloren gegaan. Zo was bij lid van de bekende wielerclub DOF, met bekende leden als olympisch kampioen Hennie Kuiper, voormalig premier Dries van Agt, musicus Tony Eyck, Elfsteden-winnaar Henk Angenent en vele anderen.

Blessures Tineke

“Naast de paarden is het fietsen echt mijn uitlaatklep. Dit is pas de eerste grote blessure in de bijna zestig jaar dat ik wielren. Als ik naar Tineke en haar blessures kijk, dan kom ik er nog steeds heel goed vanaf. Dat beide sporten risico’s met zich meebrengen is duidelijk, maar ik ben echt niet van plan om achter de geraniums te gaan zitten.”

Bron: AcademyBartels