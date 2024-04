Jong meisje zwaargewond na val van paard in bosgebied Beekbergen

Afgelopen zaterdag is een jong meisje rond de klok van 12.00 uur zwaargewond geraakt bij een val van een paard. Het meisje kwam lelijk ten val tijdens een ritje in het bosgebied van Beekbergen. Ze is met spoed per ambulance naar het Radboudumc gebracht.

Het ongeluk gebeurde op de Oostweg in Beekbergen. Het meisje kwam bij de val erg ongelukkig terecht. Er werden twee ambulances, meerdere politiewagens en een traumahelikopter opgeroepen. De traumahelikopter kon niet landen in het bosgebied en landde daarom aan het Spelderholt. Daar is de MMT arts in de ambulance gestapt om het meisje verder te behandelen.

Bron: Nieuwsblad Steden Driehoek