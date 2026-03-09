Jonge Zwitserse amazone (9) zwaargewond na botsing met auto, paard sterft

Savannah Pieters
Jonge Zwitserse amazone (9) zwaargewond na botsing met auto, paard sterft featured image
Foto: Lonneke Ruesink

Op de Judenstrasse (H329) in Zwitserland is zondag een 9-jarige amazone zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. Volgens de politie reed een 34-jarige automobilist vanuit Gailingen in de richting van Büsingen toen hij ter hoogte van een landweggetje in botsing kwam met de jonge amazone en haar paard. Zij staken op dat moment de weg over. Het meisje werd per traumahelikopter naar het Kinderziekenhuis in Zürich gebracht. Het paard overleed ter plaatse.

Door Savannah Pieters

Door de frontale aanrijding werden het meisje en haar paard door de lucht geslingerd. De amazone raakte gewond; over de ernst van haar verwondingen is nog niets bekend gemaakt. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd, maar zijn voertuig werd total loss verklaard.

Bron: Horses.nl/Blick

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant