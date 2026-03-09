Jonge Zwitserse amazone (9) zwaargewond na botsing met auto, paard sterft

Op de Judenstrasse (H329) in Zwitserland is zondag een 9-jarige amazone zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. Volgens de politie reed een 34-jarige automobilist vanuit Gailingen in de richting van Büsingen toen hij ter hoogte van een landweggetje in botsing kwam met de jonge amazone en haar paard. Zij staken op dat moment de weg over. Het meisje werd per traumahelikopter naar het Kinderziekenhuis in Zürich gebracht. Het paard overleed ter plaatse.