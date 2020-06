Juan Matute Guimon einde van de week mogelijk van IC

Juan Matute Guimon blijft verbetering laten zien. Zijn vader liet woensdag weten dat de artsen in het ziekenhuis komende vrijdag besluiten of de Spaanse ruiter de Intensive Care mag verlaten.

Komende zaterdag is het vier weken geleden dat de ruiter geopereerd werd. Op zaterdag 31 mei kwam Matute Guimon weer bij uit coma. Hoewel het er positief uitziet, gaan de artsen uiterst voorzichtig met het revalidatieproces om. “Juan laat steeds vooruitgang zien, maar we moeten wachten tot de artsen toestemming geven. Ze besluiten op vrijdag of hij van de Intensive Care kan”, aldus zijn vader Juan Matute Azpitarte.

Bron: Dressage News