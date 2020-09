Julia Groenhart voorlopig uit de running na zwaar ongeval

Dressuuramazone Julia Groenhart is na een zwaar ongeval met een shovel twee weken geleden voorlopig uit de running. De amazone, die begin augustus bekend maakte dat ze de nieuwe exploitant was van Pensionstal de Watertoren, raakte zo ernstig gewond dat ze zelfs gereanimeerd moest worden en hield aan het ongeluk meerdere botbreuken en een hersenbloeding over.

“Wat is er met mij gebeurd? Tijdens het mesten met de shovel ben ik uit de cabine gelanceerd waarna vervolgens de shovel gekiept is en op mij terecht gekomen is”, aldus Groenhart, die voorheen als young rider succesvol was en onlangs de overstap maakte naar de U25. “Mijn onderbeen is op meerdere plaatsen in mijn scheenbeen en kuitbeen gebroken, een hersenbloeding, velen breuken in mijn gezicht en bijna al mijn boven tanden beschadigd.”

‘Elke dag een stapje’

De revalidatie zal naar alle waarschijnlijkheid negen maanden tot een jaar gaan duren. Groenhart heeft nu een pin en meerdere schroeven in haar been en drie titanium platen in haar gezicht, maar is vastberaden om weer te kunnen rijden in de toekomst. “Elke dag een stapje beter en zo gaan we het doen”, schrijft ze in haar post.

Bron: FB