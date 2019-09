Kevin Babington ondergaat vijf uur durende operatie na zwaar ongeval

De oud-Olympiade ruiter Kevin Babington kwam onlangs in de GrandPrix-kwalificatie op de Hampton Classic Horse Show zwaar ten val waarbij hij zijn nek brak. Gisteren onderging de springruiter een vijf uur durende operatie.

De van oorsprong Ierse ruiter is woonachtig in Amerika, waar hij met zijn toppaard Shorapur (Stakkato Gold x Drosselklang II) op 3 augustus jl. meedeed aan de Grand Prix kwalificatieronde van de Hampton Classic Horse Show. Bij de derde sprong ging het mis en kwam de combinatie zwaar ten val. Bij het ongeluk brak de ruiter zijn nek en werd hij met verlammingsverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis. De 14-jarige merrie bleef verder ongedeerd.

Eerder deze week werd Kevin Babington van het Stony Brook University Hospital overgeplaatst naar het New York University Langone Medical Center in Manhattan. Hier onderging hij een vijf uur durende operatie om zijn nek te stabiliseren.

Kevin Babington is orspronkelijk afkomstig uit Tipperary (Ierland) en sinds 1987 gevestigd in de VS waar hij met zijn vrouw Dianna en twee dochters woont.

Successen

Babington is een zeer ervaren ruiter en lid van het Ierse team met als hoogtepunten een individuele vierde plaats op de Olympische Spelen van 2004 in Athene en een Europese gouden teammedaille in 2001 met Carling King (Clover Hill x Chairlift XX). Daarnaast heeft hij nog talrijke Grand Prix-overwinningen op zijn naam staan.

“Donkerste uur uit mijn leven”

In een Facebookpost beschrijft zijn vrouw Dianna de nasleep van het ongeluk als het “donkerste uur” van haar leven. “Mijn hoop voor hem is gericht op de kwaliteit van leven en dat er klinische mogelijkheden zullen zijn om hem vooruit te helpen,” zei ze. “Vele hiervan worden niet gedekt door de verzekering en zullen afhankelijk zijn van particuliere financiering. Ik deel dit, omdat ik wil dat mensen begrijpen dat fondsenwerving essentieel is. Het kan het verschil betekenen in apparatuur die voor hem beschikbaar is, therapieën, voertuigen, eerlijk gezegd weet ik het niet eens. “Ik navigeer in het donker, richt me op ademhalen en het is letterlijk overleven terwijl we van uur tot uur informatie ontvangen. Wat er is gebeurd is waarschijnlijk het ergste wat hem maar kan overkomen. Als je hem kent, weet je dat hij getalenteerd, nederig, vriendelijk is maar vooral heel gul”.

Inzamelactie

De vriendin van de familie Sissy Wickes is op Facebook een inzamelingsactie gestart om zo geld op te halen voor de medische behandeling van Kevin. Inmiddels staat de teller al op £ 335.337 (4 september). “Kevin is goed door zijn operatie heen gekomen. We blijven hopen op verbetering en zijn zo dankbaar voor alle donaties en steunbetuigingen. We zijn begonnen met vechten,” aldus Sissy in een update van 3 september.

Steunbetuiging

De Britse springruiter Peter Charles, die vroeger voor Ierland reed, sprak ook zijn steun uit.

“Ik hoop echt dat mijn goede vriend Kevin Babington na zijn nekwerveloperatie vandaag enige vooruitgang boekt. Hij is een echte paardenman en een geweldige allrounder. Daarom maakt het me verdrietig om van zijn afschuwelijke rugblessure te horen na een zware val,” zei hij dinsdag in een bericht. “We deelden samen vele mooie dagen met het winnen van Europese gouden medailles, het winnen van Calgary en samen met Dermot (Lennon) in de top tien van de wereld te eindigen. Kevin is een vechter, maar zijn familie kan nu alle hulp gebruiken die we kunnen geven”.

Bron: Horses.nl/Horseandhound