Kind levensgevaarlijk gewond na trap van paard

Ellen Liem
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bij een ongeval in een weiland is een meisje levensgevaarlijk gewond geraakt na een trap van een paard. Het incident gebeurde vrijdagmiddag aan de Korhoendersweg in Groet (provincie Noord-Holland). Het meisje is door een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Door Ellen Liem

Het meisje was met twee vriendinnen naar het paard gegaan, waar zij samen de zorg over zouden dragen. Het paard trapte naar achteren en raakte daarbij het meisje in haar gezicht. Het slachtoffer kwam in de sloot naast het weiland terecht, haar vriendinnen hebben haar vervolgens uit het water gered.

Hulpverlening

Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse en medisch personeel heeft het kind langere tijd behandeld in het weiland. Uiteindelijk is ze per traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis.

Onderzoek

Het is onduidelijk hoe het kind er precies aan toe is. De politie doet onderzoek naar het ongeval.

Bron: Telegraaf / NH Nieuws

