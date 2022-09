KWPN-bestuurslid Leontine ter Harmsel nog buiten bewustzijn

Algemeen Bestuurslid van het KWPN Leontine ter Harmsel heeft op zaterdag 13 augustus op het CSI Houten een trap van een paard gehad, waarbij ze letsel aan haar hoofd heeft opgelopen. Diezelfde dag is zij in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) aan haar verwondingen geopereerd, na enkele dagen is zij overgebracht naar het Medisch Spectrum Twente waar zij tot nu toe verblijft.

De behandeling in Enschede bestaat uit gespecialiseerde therapie met als doel om haar bij bewustzijn te brengen. Ondanks de uitstekende zorg die haar geboden wordt heeft de behandeling tot nu toe – op enkele lichtpuntjes na – weinig resultaat gebracht. Het is dan ook nog onduidelijk hoeveel schade het ongeluk heeft veroorzaakt. Wij hopen op een spoedig herstel en wensen familie, vrienden en overige betrokkenen sterkte in deze moeilijke tijd.

Bron: KWPN