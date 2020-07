Laura Kraut naar ziekenhuis

De hoofdrubriek van vandaag op het CSI2*-concours op Equestrian Centre De Peelbergen heeft een klein uur stilgelegen nadat Laura Kraut met haar paard Jakarta zwaar ten val was gekomen.

De Amerikaanse bleef liggen en er werden schermen geplaatst. Na verloop van tijd werd Laura Kraut afgevoerd met een ambulance.Op weg naar het ziekenhuis was ze al weer aanspreekbaar. De amazone had verwondinghen aan het gezicht, waarschijnlijk veroorzaakt door de hoeven van het paard, pijn in haar nek en pols.

De organisatie heeft nog geen bericht ontvangen over de toestand van Laura Kraut.

Bron: Horses.nl