Leontine ter Harmsel-Zanderink weer bijna thuis: ‘Ongelooflijk herstel’

2022 zal niet in de boeken gaan als een goed jaar voor familie Ter Harmsel-Zanderink. Toch begint aan het einde van dit jaar de zon weer een beetje te schijnen bij Enterbrook in Enter. Ter Harmsel had met Kaiser's Erbe de Trakehner kampioen afgelopen weekend en dat was een mooie opsteker, maar nog mooier is het om te horen dat Leontine ter Harmsel-Zanderink een ongelofelijk herstel laat zien na haar ongeluk afgelopen zomer.

“Het gaat eigenlijk echt bijzonder goed, de artsen zeggen dat ze nog nooit zo’n herstel hebben gezien”, vertelt Gerrit ter Harmsel. “Sinds een week of vier-vijf is ze elk weekend thuis en waarschijnlijk kan ze nog deze maand helemaal naar huis. Ze weet alles van voor het ongeluk nog. Het enige dat nog lastig gaat is praten en het ontbreekt nog aan kracht in de armen. In de revalidatiekliniek werkt ze dus nog veel aan het praten, maar dit is echt boven alle verwachtingen.”

Bron: Horses.nl