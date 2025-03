Limburg: Vermist paard dood gevonden

In het Limburgse Swolgen is op de Gun in de nacht van maandag op dinsdag een paard in paniek uitgebroken. Vervolgens werd en met man en macht gezocht maar de zoektocht had geen goede afloop, de vosmerrie is overleden gevonden.

Na de vermissing werd een oproep op Facebook geplaatst met de vraag om uit te kijken naar de merrie. Het bericht werd massaal gedeeld maar helaas is het paard niet levend teruggevonden.

Al overleden

“Ze is gevonden, helaas was ze al overleden”, aldus Joyce Sura die dankbaar is voor het zoeken naar het paard en het delen van haar zoekbericht. Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk.

Bron: FB