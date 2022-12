Een automobilist heeft vanavond een loslopend paard aangereden op de N343 bij Bergentheim. Het paard kwam op zijn auto terecht en de klap was zo hard dat het paard de botsing niet overleefde. De bestuurder raakte gewond en moest naar het ziekenhuis.

Het was bij plaatsing van dit bericht nog niet duidelijk waar het paard vandaan kwam of van wie het was.

Bron: De Stentor