Loslopend paard komt om na aanrijding met auto in Ressen, tweede paard gevangen

Op de Stationsstraat in Ressen is dinsdagavond een paard omgekomen nadat hij in botsing kwam met een auto. Het dier overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Een tweede paard werd even later gevangen en opgehaald door de eigenaar.

Het paard is eerder op de avond vermoedelijk ontsnapt bij een boer in de omgeving en zo op de weg gekomen. De automobilist kon het dier niet meer ontwijken en liep zelf een hoofdwond op door de botsing. De bestuurder is daarop per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een tweede paard kon door de politie worden opgevangen onder de brug vlak voor het spoor. Dit dier is vervolgens door de eigenaar opgehaald.

Bron: Gelderlander