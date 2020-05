Man gewond geraakt bij binnenhalen paarden

In Wenum Wiesel, bij Apeldoorn is een man door zijn eigen paarden overlopen toen hij zijn paarden uit het land wilde halen. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt De Stentor.

Het incident gebeurde aan de Huisakkers in Wenum Wiesel. De gewonde man was samen met andere personen de paarden uit de wei aan het halen. Daarbij is de man overlopen door minstens één paard. Hij lag hij gewond in de wei achter zijn huis.

Omstanders hebben eerste hulp verleend aan de man, waarna hij is meegenomen door de ambulance naar het ziekenhuis. Een opgeroepen traumahelikopter werd afgemeld. Het is niet bekend hoe de man er precies aan toe is.

Bron: De Stentor