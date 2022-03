Man ernstig gewond na trap van paard op manege in Eemnes

Bij een manege aan de Eikenlaan in Eemnes is woensdagavond een man ernstig gewond geraakt. Dat gebeurde nadat de man een trap kreeg van een paard.

Rond 18.20 uur kregen hulpdiensten melding van een ongeval op de betreffende manege. Naast politie en ambulances was ook de Lifeliner uit Amsterdam ter plaatse. Eenmaal gearriveerd bleek dat een man in de buiten-rijbaan een ongelukkige trap van een paard had gekregen.

Met spoed naar ziekenhuis

De hulpdiensten werden vervolgens groots ingezet, waaronder een traumahelikopter. Deze landde op het terrein vlak naast het incident. Het slachtoffer werd na behandeling per ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

