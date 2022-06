Man uit Brummen (82) ernstig gewond bij trailerongeluk

Een 82-jarige man uit Brummen is ernstig gewond geraakt. Dat gebeurde toen hij zijn paard uit een trailer wilde halen. Het ongeval vond maandagochtend plaats in Bennekom.

De Brummenaar was aanwezig bij een kleinschalige paardenmarkt in het Gelderse dorp. Hij was bezig zijn dier uit de trailer te halen toen het misging. Het paard duwde hem, waardoor de 82-jarige achterover van de klep viel.

Traumahelikopter

Vanwege de ernst van het letsel werd een traumahelikopter opgeroepen. Ook andere hulpverleners gingen met spoed naar de plek van het ongeval. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

