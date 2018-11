Man zwaargewond bij bedrijfsongeval op springstal in Wagenberg

Een werknemer bij Springstal Carino in het Brabantse Wagenberg is dinsdagochtend zwaargewond geraakt bij een ongeval. Volgens omstanders kreeg het slachtoffer 'iets zwaars' bovenop zijn hoofd, volgens de arbeidsinspectie viel een stalen container om toen de werknemer achter een trailer stond. De toedracht van het ongeval is nog onbekend.