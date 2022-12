Marc Peter Spahn door val met beenfractuur in het ziekenhuis

Marc Peter Spahn is dinsdag 20 december van een paard gevallen en heeft daarbij een beenfractuur opgelopen. Hij ligt in het ziekenhuis om geopereerd te worden. Daarmee is een mogelijke deelname in december of januari aan een Wereldbekerwedstrijd van de baan.

Later in 2023 zijn er nog wel kansen om deel te nemen aan een selectiewedstrijd waarmee ze zich kunnen verzekeren van een plaats in de Wereldbekerfinale in april 2023 in de Verenigde Staten. ‘Ik heb de handdoek nog niet in de ring gegooid’, vertelt Peter vanuit het ziekenhuisbed. ‘Daarvoor heb ik een te groot doel voor ogen.’

Wereldbekerfinale

Zaterdag voor de ongelukkige val kwamen Peter Spahn en Elias 494 nog in euforie thuis uit Londen waar ze grote indruk maakten tijdens de wereldbekerwedstrijd op de Horse Show. Met een plek in de top 10 van de FEI Worldcup ranglijst is er zelfs goede, en realistische hoop dat de combinatie zich plaatst voor de finale van de Wereldbeker die van 4 tot 8 april 2023 in de Verenigde Staten plaatsvindt. Een primeur voor het Friese paard en het grote doel van ambassadeur Peter Spahn.

Val van paard

Dinsdag kwam er echter een akelige kink in de kabel. ‘Tijdens een ongelukkige val van mijn paard heb ik een beenfractuur opgelopen’, vertelt Peter vanuit het ziekenhuis. ‘Met de ambulance ben ik met spoed naar het ziekenhuis gebracht en ik zal komende dagen geopereerd worden. In januari moet ik alles cancelen om te herstellen.’ Peter geeft de moed om te starten in de Wereldbekerfinale echter nog niet op. ‘Nee, zeker niet, daarvoor heb ik een te groot doel voor ogen. Ykje rijdt Elias en dat betekent dat ik na mijn herstel kan opstappen en wegrijden. Dat is dan weer zo mooi met Friese paarden, Elias en ik kunnen eigenlijk meteen weer door. Bovendien is hij zo’n voorbeeldig paard, hij helpt me als het nodig is.’

Göteborg en Den Bosch

Voor een mogelijke start op de wedstrijden in Mechelen (26-30 december) en Basel (12-15 januari) gaat een streep, maar voor Peter en zijn Grand Prix hengst Elias 494 zijn Göteborg in Zweden (van 23-26 februari) en Den Bosch (van 9-12 maart) nog twee goede mogelijkheden om de plek in het FEI klassement te verstevigen en zo een ticket te bemachtigen naar Amerika. ‘We krijgen van alle kanten hulp aangeboden’, vertelt Peter hoopvol en strijdvaardig. ‘Zowel bij ons op stal alsook mensen die voor ons lobbyen. Ondanks dat ik wel kan janken heb ik vooral vertrouwen in een goede afloop.’

Bron: Phryso