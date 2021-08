Martin Fuchs: ‘Clooney heeft een humerusfractuur’

Vorige week raakte Martin Fuchs' Clooney (Cornet Obolensky x Ferragamo) ernstig geblesseerd bij een glijpartij in de wei. Inmiddels is duidelijk dat het om een humerusfractuur gaat, een breuk van de bovenarm rechtsvoor. De vijftienjarige Westfaalse-ruin staat op de dierenkliniek in Zürich, waar hij in een harnas staat. Het harnas helpt Clooney te stabiliseren.

De ruin eet volgens zijn Zwitserse ruiter goed en is in staat om op zijn been te staan.

Bekijk hier een video van Clooney.

Bron: FB Martin Fuchs