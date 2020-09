Max van de Poll ernstig gewond na trap van paard

Max van de Poll, al zo'n twintig jaar stalruiter bij Teus van den Brink, is ernstig gewond geraakt. Hij viel thuis van een paard en toen hij deze weer probeerde te vangen werd hij in zijn gezicht getrapt. Door die trap liep de ruiter meerdere breuken in zijn schedel op.

Ook de kaak en oogkas braken door de trap. In het ziekenhuis werd Van de Poll meer dan vier uur geopereerd en de verwachting is dat de breuken in het gezicht herstellen.

Of hij zijn gezichtsvermogen volledig terugkrijgt is nog onzeker, de zenuwen achter het oog zijn afgekneld door alle druk die door de dreun werd veroorzaakt.

Bron: Horses.nl