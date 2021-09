Meerdere ruiters gewond nadat ‘scootertuig’ paarden expres laat schrikken

Instructrice Lisa Floor, die werkt bij manege Berestein in Den Haag, is woest. Ze was vorige week met een aantal leerlingen een ritje aan het maken langs een weg, toen een asociale scooterrijder vlakbij de paarden expres een wheelie maakte en ze de stuipen op het lijf joeg. Het resultaat: de paarden sloegen op hol, meerdere kinderen vielen van hun paard, een aantal paarden raakte gewond en Lisa brak haar enkel.

Eén van de paarden schrok zo van de scooterrijder dat hij er vandoor wilde gaan, maar Lisa en haar paard voorkwamen dat door de weg te blokkeren. Maar daar liet het paard zich niet door tegenhouden, waardoor Lisa met paard en al op de grond viel. Eén van de paarden moest worden gehecht en één van de kinderen viel zo hard dat ze een hersenschudding opliep en in het ziekenhuis werd opgenomen.

Levensgevaarlijk

Grapjassen met teveel vrije tijd hebben de laatste tijd als hobby het opschrikken van hun paarden, vertelt Lisa aan Hart van Nederland, en dat moet maar eens afgelopen zijn want dat is dus levensgevaarlijk. “Die op die scooters… het is niet de eerste keer. Dat is zo’n gastje die dat dan doet”, zegt ze aangeslagen. “Het is echt niet normaal. Als ik ze zie ga ik ze villen!”

Tussen 10 en 14

Lisa is een door de wol geverfde ruiter, maar haar leerlingen, allemaal tussen de tien en veertien jaar, natuurlijk niet. “Vooral voor de meisjes vind ik het erg, die willen gewoon leuk rijden op een paard en dan gebeurt zoiets.”

Niet incidenteel

Wat doe je aan het wangedrag van dergelijke ‘gastjes’, vraagt Jeroen Duijvestijn, eigenaar van de manage, zich hardop af. “Hij heeft moedwillig herrie gemaakt, en als ze zo’n wheelie bij onze manege maken, ben je bewust bezig. Het gebeurt heel veel, dit is niet incidenteel. Maar je kan er niets tegen doen. Terwijl wij zo hard ons best doen om alles zo veilig mogelijk te doen.”

