Meervoudige schoftbreuk voor SF-hengst Orson des Hayettes na val in stalgang

Orson des Hayettes (Mozart des Hayettes x Ryon d'Anzex X) heeft een zware blessure opgelopen. De 17-jarige Selle Français gefokte en bij het SBS goedgekeurde hengst ging bij het steigeren in de stalgang onderuit en heeft daarbij zijn schoft op verschillende plaatsen gebroken.

Orson des Hayettes staat momenteel bij Equitom, de kliniek van Tom Mariën. “We willen hem alle kansen geven om te herstellen. Het zal een lange en moeilijke revalidatie worden”, vertelt eigenaar Bert Prouvé aan Horseman.

Internationale sport

De hengst werd eerder in de internationale sport uitgebracht door Rossella de Simone en kwam daarna via een veiling in handen van Gudrun Patteet. Zij verkocht Orson des Hayettes een kleine twee jaar geleden aan Bert Prouvé waarna zijn zoon Tim plaatsnam in het zadel.

GP-overwinning

De zestienjarige Prouvé won met de hengst begin deze maand de Grote Prijs van Opglabbeek. Het duo zou volgende week deelnemen aan de Sires of the World in Lanaken maar daar kan nu een streep door heen.

