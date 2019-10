Megastrandrit Friezen eindigt voor deelneemster in ziekenhuis

De megastrandrit van Callantsoog naar Huisduinen, waarbij 450 Friese paarden over het strand reden, is voor Valerie Bseibess slecht afgelopen. De Amerikaanse amazone kwam lelijk ten val en werd overgebracht naar de intensive care van een ziekenhuis in Alkmaar. Ze hield aan het ongeluk zeven gebroken ribben, een geperforeerde long en een inwendige bloeding over.

De organisatie van de grote strandrit zegt in een verklaring: “Dit ongeval is voortgekomen uit het feit dat mensen de regels niet hanteren en de stoet hard voorbij galopperen terwijl nadrukkelijk is aangegeven dat dit niet is toegestaan. Door dit toch te doen brengen ze andere mensen in gevaar. In dit geval is het paard geschrokken van een stel dat hard in galop langs kwam zetten waarna het paard omhoog ging en er vandoor vloog.”

Respect voor elkaar

“In zo een grote groep is het zaak om respect voor elkaar te hebben! Valerie maakt het inmiddels weer redelijk goed. Het ongeluk gebeurde op het strand net na het keerpunt in Huisduinen. We hopen dat de ruiters die zich aangesproken voelen ten aanzien van dit incident contact op willen nemen.”

Bron: Horses.nl