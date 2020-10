Op maandag 19 oktober is een 12-jarig meisje zwaargewond geraakt bij een val van een paard op een manege aan de Nijverdalseweg in Mariënheem. Het paard schrok en sloeg op hol. De jonge amazone bleef kort zitten, maar viel toen van het paard. Toen de verschillende hulpdiensten arriveerden, was het meisje niet bij kennis.