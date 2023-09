Meisje komt onder paard terecht en raakt ernstig gewond op Texel

Een meisje is vanochtend ernstig gewond geraakt bij een ongeval met een paard aan de Dorpsstraat in De Koog op Texel. Ze kwam door onbekende oorzaak onder het paard terecht.

Ambulancemedewerkers hebben haar gestabiliseerd en in een vacuümmatras richting ’t Horntje vervoerd. Daar stond een traumaheikopter klaar. Het slachtoffer is verzorgd door de trauma-arts. Daarna is ze met de helikopter naar het UMC in Amsterdam gebracht.

Ritten geannuleerd

Het paard is van een huifkarbedrijf. Alle ritten zijn de rest van de dag geannuleerd.

Bron: Telegraaf