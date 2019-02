Merrie Clara verdronk in moeras

Het zal niemand ontgaan zijn: vorige week raakte de merrie Clara van Evita Vincken en haar dochter Jocelyn vermist. Drie dagen lang werd er vergeefs gezocht en hulp kwam uit alle hoeken om Clara terug te vinden. Afgelopen zaterdag werd de merrie dood teruggevonden. Eigenaresse Evita Vincken vertelt wat er is gebeurd.

“Mijn dochter Jocelyn was met Clara een buitenrit aan het maken. Clara schrok van een tak die afbrak en op haar kont belandde. Jocelyn is afgestapt en heeft haar een stukje aan de hand meegenomen, maar er kwam een twintigtal jonge runderen op haar afgerend. Clara is in paniek geraakt en er vandoor gerend”, blikt Vincken geëmotioneerd terug.

Zoekactie

Jocelyn wist niet wat te doen en belde haar moeder. “We hebben daarna anderhalf uur gezocht, maar uiteindelijk besefte ik me dat ik eigenlijk niet wist waar ik heen moest. Ik ben naar stal teruggereden en vanuit daar zijn we met een aantal mensen, te voet en met de auto, gaan zoeken. De zoektocht heeft tot kwart over tien ’s avonds geduurd. De volgende dag zijn we ’s ochtends vroeg direct weer opnieuw gaan zoeken.”

Moeras

Steeds meer mensen kwamen helpen. “Mensen deden van alles om maar te helpen en via Facebook meldde zich zaterdag iemand met een speurhond. Hij is begonnen waar Clara is weggerend en had haar binnen twee uur gevonden. In alle waarschijnlijkheid is ze, direct nadat ze is schrokken, in een klein stukje moeras terecht gekomen. Het is echt maar een klein stukje, nog geen tien bij tien. Echt hartverscheurend.”

Geluk bij ongeluk

Voor Vincken is er in alle ernst toch nog een stukje geluk bij ongeluk. “Het is een tragedie, maar ik ben wel ontzettend blij dat mijn dochter mij heeft gebeld en niet achter Clara is aangegaan met alle gevolgen van dien. Stel je voor dat zij ook in het moeras terecht was gekomen, of het hele voorval had zien gebeuren. Je kan niets doen en zoiets moeten aanschouwen is een nachtmerrie.”

Dankbaar

Vincken is na afloop heel dankbaar voor alle hulp die ze bij de zoekactie gekregen hebben. “Al met al hebben 150 mensen zich voor Clara ingezet, dat is toch wel heel bijzonder om mee te maken. Mensen die ik niet ken stonden voor ons klaar. De brandweer en politie hielpen mee, er is gezocht met warmtecamera’s en drones. Iets wat ik niet zal vergeten en waar ik iedereen heel dankbaar voor ben en blijf.”

Aandenken

Vincken had de merrie pas drie maanden geleden aangeschaft. “Jocelyn is nog een beetje in de ontkenning. De ene keer is ze blij, maar ze staart ook vaak voor zich uit en dan weet ik dat ze het er heel moeilijk mee heeft.” Het zadel van de merrie kon na afloop niet meer gered worden, maar Vincken wil wel iets met de stijgbeugels doen en laat van de staart een armbandje maken. “Zo houden we toch nog een aandenken aan haar.”

