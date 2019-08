Merrie overleeft aanrijding met trein in Twello

Een bijzonder ongeval in Twello. Zondagochtend liep een merrie op het treinspoor op de overweg Hartelaar. De machinist van de aankomende trein kon een aanrijding met het paard niet voorkomen. Wonder boven wonder overleefde ze de aanrijding, stond op en liep het weiland weer in. Update: In de eerste instantie werd gedacht dat de merrie met haar veulen samen liep. Het blijkt echter om een ezel te gaan.

De merrie liep door de aanrijding een flinke wond op, waarvoor een dierenarts is ingelicht. Diverse hulpdiensten, waaronder de brandweer, kwamen na het ongeluk ter plaatse. Hoe de merrie en haar veulen op het spoor terecht konden komen, is nog niet bekend.

Update

In een eerder nieuwsbericht lieten wij weten dat de merrie met een veulen samen liep en dat deze na het ongeval verdwenen was. Echter is nu duidelijk geworden dat de merrie met een ezel liep. De ezel werd door omstanders wegens het hoogteverschil als veulen aangezien.

Klik hier voor foto’s.

Bron: 112 Apeldoorn