Motorstoet leidt tot dodelijk ongeval met jong paard bij Schagen

Savannah Pieters
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Een Friese merrie is afgelopen zaterdag om het leven gekomen na een schrikreactie veroorzaakt door een passerende stoet motoren langs de N248 bij Schagen. Het paard raakte in paniek en liep dusdanige verwondingen op, dat zij moest worden ingeslapen.

