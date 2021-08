Nederlandse vrachtwagen met vijf paarden gekanteld, een overleden

Op het knooppunt Lotte is vanochtend een Nederlandse vrachtwagen beladen met vijf paarden gekanteld. Eén van de paarden raakte zo ernstig gewond dat hij ter plaatse door een dierenarts moest worden geëuthanaseerd.

De vrachtwagen reed over de Duitse A30 richting Osnabrück en reed bij knooppunt Lotte de A1 op richting Bremen. In de bocht verloor de chauffeur door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en kantelde, meldt de politie. De paarden moesten door de brandweer uit het zwaar gehavende wrak worden bevrijd. De verbindingsweg met de A1 was enkele uren afgesloten.

