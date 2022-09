Nicola Wilson na vier maanden in het ziekenhuis eindelijk weer thuis

Europees kampioen eventing Nicola Wilson mag na ruim vier maanden eindelijk het ziekenhuis verlaten. De amazone kwam naar ten val op hindernis 27c in de cross van de Badminton Horse Trials en brak daarbij meerdere rugwervels. Op haar facebook pagina deelt Wilson een emotionele video waarbij ze de mensen van Badminton Horse Trials bedankt: ''jullie hebben letterlijk mijn leven gered.'' Ook vertelt ze meer over haar blessure én laat ze zien dat ze weer op haar eigen benen kan staan. Toch heeft Nicola nog een lange weg te gaan. Zo heeft ze het gevoel in haar handen nog niet terug.