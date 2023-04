Nicole den Dulk breekt beide benen bij val op concours

Nicole den Dulk zou dit weekend met Wallace (v. Future) en Jackpot Verde (v. Fürstenball) deelnemen aan het internationale concours in Waregem maar dat eindigde helaas voortijdig in het ziekenhuis. Bij het losrijden voor het internationale debuut met Jackpot Verde kwam de para-dressuuramazone ten val en brak daarbij haar beide scheenbenen.

“Vrijdag bij het losrijden was Jackpot en vele andere paarden zo geschrokken van een tractor achter de baan die kunstmest aan het strooien was, wat klonk alsof iemand grind tegen de bak aan gooide, dat ik eraf ben gevallen. Niks ernstigs dacht ik. Ik was ook meteen weer op Jackpot geklommen en hebben we nog wat gestapt voor het vertrouwen”, aldus Nicole den Dulk over het vooral.

Echt even slikken

“Maar in de avond had ik toch wel hele dikke benen dus naar het ziekenhuis en bleek beide scheenbenen gebroken te hebben. Dus voorlopig lig ik er even uit helaas. Het ging zo goed met de paarden dus het is echt even slikken dit”, vervolgt Den Dulk die jarenlang een succesvolle en vaste waarde was van het Nederlandse para-dressuurteam. De amazone, die al jaren in België woont, besloot vorig jaar april om de Belgische nationaliteit aan de nemen. “Komende week verder onderzoek en dan kijken we hoelang het gaat duren. Gelukkig had ik al een rolstoel.”

Bron: Horses.nl