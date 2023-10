Niebert: Paard zakt door bodem van trailer

De brandweer van Marum werd afgelopen zaterdag gealarmeerd, omdat een paard aan de Molenweg in Niebert door de bodem van de trailer was gezakt. Een buurman schoot te hulp en heeft met houten platen het gat in de bodem gedicht, waarna het paard in samenwerking met de brandweer bevrijd kon worden. Het paard liep, voor zover bekend, geen verwondingen op.