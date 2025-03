Noord-Brabant: Vrouw zwaargewond bij afladen paard

De eigenaresse van een paardenbedrijf aan de Lactariaweg in Stevensbeek (provincie Noord-Brabant) is dinsdag ernstig gewond geraakt. Dat gebeurde bij het uit de vrachtwagen halen van een paard. Dat meldt Brabants Dagblad.

Het paard schrok en sloeg op hol, waarna het direct al op de loopplank van de vrachtwagen ten val kwam. Het paard viel boven op de eigenaresse.

Zwaargewond

Volgens de eerste berichten is de vrouw zwaargewond geraakt. Een traumahelikopter en twee ambulances kwamen af op de melding om het slachtoffer eerste hulp te bieden. De vrouw is onder begeleiding van een trauma-arts met spoed per ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

