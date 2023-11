Noordwijk: Ruiter komt ten val, paard sterft

Aan het einde van de middag is in Noordwijk een paard aangereden en daarbij overleden. Een ruiter reed het paard in de duinen, maar kwam ten val en het paard sloeg op hol. Het dier kwam vervolgens kwam vervolgens op de Randweg in botsing met een auto en overleefde de klap niet. Het ongeval gebeurde even voor 18.00 uur.