NRC publiceert artikel over paarden in Oekraïne

NRC Handelsblad publiceerde vandaag een artikel over de situatie van de paarden in Oekraïne. Door de oorlog zitten 100.000 paarden, net als hun eigenaren, in de val. „We kunnen ze niet allemaal evacueren en ik zou ook niet tussen ze kunnen kiezen", zegt een paardenhoudster uit Oekraïne.

In het artikel komt onder andere de vrouw die haar paarden vrijliet in een natuurgebied aan het woord. De vrouw is inmiddels gevlucht naar het Westen en aangekomen in Nederland, waar ze is opgevangen door een zadelmaakster uit Hengelo.

Verder wordt de situatie van de 400 paarden op de Hippodrome in Kiev en sprak NRC met verschillende andere paardenhouders.

De paarden over de grens krijgen blijft lastig. “Vooralsnog druppelen de Oekraïense paarden nog maar mondjesmaat de grens over. Op 9 maart hadden volgens officiële cijfers van Poolse dierenartsen slechts 27 paarden toestemming gekregen de Poolse grens over te steken”, meldt NRC.

