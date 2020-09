Ongelukje met Segway zet streep door Duits Kampioenschap voor Benjamin Werndl

Geen kür voor Benjamin Werndl op de Duitse Kampioenschappen in Balve vandaag. De ruiter brak zaterdagavond, nadat hij overdag met allebei zijn paarden mooie prestaties neer had gezet, zijn sleutelbeen bij een spelletje met Segways.

Werndl was eerder op de dag nog helemaal in zijn nopjes toen hij zich met Daily Mirror (v. Damon Hill) met een nieuw PR plaatste voor de kür en ook met Famoso (v. Farewell III) goed presteerde en zesde werd, maar liet zaterdagavond laat weten er zondag niet als ruiter bij te zijn.

Geniale dag

“Eigenlijk was het een geniale dag vandaag. Jessica von Bredow-Werndl werd sensationeel Duits kampioen en ik werd vierde met een persoonlijk record met Daily Mirror (en Famoso was ook mega goed)”, aldus de ruiter op facebook. “En dan breek ik met Segway-rijden in een avondshow mijn sleutelbeen.. Morgen helaas geen kür voor mij.”

Show met ruiters

Werndl ging onder andere met Ingrid Klimke en Isabell Werth de strijd aan in verschillende competities. De eerste opdracht op tijd lukte nog goed, maar tussen de opdrachten door moesten de deelnemers op Segways (een-assige karretjes) door het dressuurstadion in Balve rijden en daarbij kwam Werndl ten val. In eerste instantie kon je alleen het zand op de achterkant van zijn trui zien, maar toen de ruiter zich voor de andere spellen afmeldde vanwege pijn rond zijn schouder en dit voor de zekerheid even na liet kijken, bleek hij zijn sleutelbeen te hebben gebroken.

Bron: FB/StGeorg/Wikipedia