Zeer ongelukkige momenten voor Rowan Willis en Blue Movie in Grand Prix Kentucky

In de Kentucky Grand Prix van twee weken geleden kende de Australische springruiter Rowan Willis hachelijke momenten met zijn achttienjarige merrie Blue Movie (v. Chacco-Blue). Na een weigering van de vosmerrie bij de insprong van de driesprong, viel Willis van zijn paard. In blinde paniek rende de merrie vervolgens een crew-lid omver waarna ze de arena in volle vaart verliet. Naar omstandigheden maken paard, ruiter en de grondmedewerker het goed.

Op Instagram schrijft de ruiter het volgende over het ongelukkige incident: “Ik ben opgelucht te kunnen zeggen dat iedereen oké is. Het kon namelijk veel erger aflopen en hieruit blijkt maar weer hoe onvoorspelbaar paarden kunnen zijn, vooral als ze geschrokken zijn. Mijn gedachten zijn bij Gabriel van de ringploeg, die helaas de volle kracht van de merrie heeft moeten ervaren. Ik hoop dat je een voorspoedig herstel hebt en ik dank je voor het werk dat je doet om de ruiters en onze paarden zo veilig mogelijk te houden tijdens de wedstrijden in de ring.”

“Ik ben Split Rock, de EEI en al het grondpersoneel zeer dankbaar voor het snelle optreden in het belang van ‘Carrot’ om verdere schade tot een minimum te beperken. Ze is gecontroleerd door een dierenarts en ze is gelukkig ongedeerd gebleven.”

Bron: Horses.nl/ Instagram