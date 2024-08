Oorzaak verwoestende stalbrand in Zeewolde blijft onduidelijk

Het zal altijd onduidelijk blijven hoe de brand is ontstaan bij een pensionstal in Zeewolde. Dat concluderen de brandweer en de politie na onderzoek. Volgens een woordvoerder van de brandweer is door de heftigheid van het vuur de oorzaak niet meer te achterhalen.

Bij de brand, drie weken geleden, kwamen achttien paarden om het leven. Twee paarden konden worden gered. De paardenstal is volledig in de as gelegd. Het woonhuis en een bijgebouw konden door de brandweer worden gered.

Staldeuren open

De staldeuren waren opengezet, maar de meeste paarden renden niet naar buiten. De dieren bleven binnen in de stal staan. Volgens een paardenexpert willen de dieren in een panieksituatie niet weg en blijven ze op hun bekende, veilige plek.

Bron: Omroep Flevoland