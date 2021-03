Opnieuw beenbreuk in Wellington

Nadat afgelopen vrijdag het toppaard van Nicola Phillipaerts, H&M Chilli Willi, ingeslapen moest worden na een beenbreuk, is zondag opnieuw een ongeluk gebeurd op het Winter Equestrian Festival in Wellington. In de International Arena, een andere ring dan de grasbaan waar Chilli Willi verongelukte, kwam een springpaard ten val. Het dier moest ingeslapen worden.

Het ongeluk gebeurde in een Hunter rubriek. Het paard, Lord Pizarro, was een elfjarige Hannoveraan. Ansgar Holtgers Jr. zat in het zadel toen het paard ten val kwam in een sprong.

Dierenartsen en de paardenambulance waren direct ter plaatse. Zij constateerden dat het paard niet meer van zijn verwondingen kon genezen en besloten werd om het dier ter plekke in te laten slapen om het verder lijden te besparen. Holtgers Jr. bleef ongedeerd.

Bron: Persbericht / Horses.nl