Overstekende paarden veroorzaken botsing in Kerkwerve

In Kerkwerve (provincie Zeeland) zijn woensdagmiddag drie auto's op elkaar gebotst omdat ze op de rem moesten trappen toen meerdere paarden plotseling de weg overstaken. Eén persoon raakte daarbij gewond.

Rond 16:30 uur staken de paarden de Heuvelsweg bij Kerkwerve ineens over. Een bestuurder remde en een vrachtwagen en bestelbus raakten daardoor ook betrokken bij het ongeluk.

Vast in sloot

Twee van de paarden kwamen vast te zitten in een naastgelegen sloot. De brandweer heeft de dieren bevrijd en afgespoeld. De gewonde bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De paarden staan inmiddels weer veilig in de wei.

Bron: Omroep Zeeland