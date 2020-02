Paard betrokken bij ongeluk in Warnsveld door voorrangsfout

Afgelopen weekend is door een voorrangsfout een auto met paardentrailer aangereden door een personenauto. Daarbij is het paard dat in de trailer stond, licht gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de N346 tussen Warnsveld en Lochem, ter hoogte van de Almenseweg. Op dit kruispunt gebeuren met regelmaat ongelukken.

De bestuurder van de auto met daarachter de trailer reed vanuit Lochem op de provinciale weg. Een andere auto reed op de Almenseweg en wilde de N346 oprijden of oversteken en zag vermoedelijk het andere voertuig over het hoofd. Een botsing was het gevolg.

Na de aanrijding kon het paard uit de trailer worden bevrijd. Hij hield aan de botsing een schaafwond op zijn neus over. De inzitten van de voertuigen raakten niet gewond.

Bron: Lokaal Gelderland