Paard dood en automobilist gewond bij botsing

In Ellikom (Belgisch Limburg) is zaterdag rond middernacht een loslopend paard aangereden door een auto. De bestuurder, een 54-jarige man uit Bree, raakte gewond. Het paard liep zware verwondingen op en stierf enkele uren later.

In de nacht van zaterdag op zondag liep het paard op de gewestweg in de richting van Peer ter hoogte van de Grote Baan in Ellikom. Het dier werd opgemerkt door een automobilist die richting Peer reed. Hij kon niet verhinderen dat het paard op de weg bleef lopen en zo onder de aankomende auto vanuit Peer liep. “Iets na middernacht hoorden we een erg zware slag. Toen we buiten kwamen, bleek dat een paard tegen een auto was gelopen. De bestuurder had het paard niet kunnen ontwijken”, vertellen de geschrokken buren. “Het paard leefde nog, maar alleen zijn hoofd bewoog nog. Het was duidelijk dat het dier zwaargewond was.”

In shock

De dierenarts van dienst, bevestigt dat het paard er slecht aan toe was: “Toen ik ter plaatse kwam, reageerde het dier niet of nog nauwelijks. Het paard was in shock. Ook na het toedienen van de eerste hulp verbeterde de toestand van het paard niet. Waarschijnlijk was het ook inwendig gekwetst na de aanrijding.” Het paard werd ingeslapen.

