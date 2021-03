Paard en menster gewond in Horssen

In het Gelderse dorpje Horssen is zondag aan het eind van de ochtend een menpaard op hol geslagen. Het paard en zijn rijdster raakten allebei gewond. Er kwam een traumahelikopter aan te pas voor de vrouw die op de bok van de marathonwagen zat. Het paard is door een dierenarts behandeld. Dat meldt Gelre Nieuws.

Door nog onbekende oorzaak is het paard op hol geslagen en over een metalen hek gegaan, met wagen en al. Omstanders konden al snel het metalen hekwerk verwijderen. De rijdster raakte door de val over het hek ernstig gewond. Het is onbekend hoe het met de, eveneens aanwezige, groom gaat. Het gewonde paard is na behandeling door een dierenarts met een trailer afgevoerd. Hoe het het dier eraan toe is, is niet bekend.

Bron: Gelre Nieuws / Horses.nl