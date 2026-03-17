Paard in Friesland zakt door vloer van paardentrailer

In Leeuwarden is zaterdag een paard door de vloer van een trailer gezakt. Uiteindelijk heeft de brandweer het paard uit zijn benarde situatie bevrijd.

Ellen Liem Door

Volgens Hulpdiensten Leeuwarden merkten de bestuurders van de auto met trailer tijdens het rijden dat er iets mis was en besloten te stoppen bij het tankstation. Daar ontdekten zij dat het paard door de vloer van de wagen was gezakt.

Hulpdiensten

De brandweer werd gealarmeerd en kwam met een tankautospuit ter plaatse. Al snel bleek dat er zwaarder materieel nodig was om het paard veilig te bevrijden. Daarom werd ook een hulpverleningsvoertuig met kraan opgeroepen.

Met behulp van de kraan wist de brandweer het paard op te tillen en weer op zijn voeten te krijgen. Vervolgens kon het paard uit de trailer worden gehaald.

Andere trailer

Na de reddingsactie is het paard overgebracht naar een andere trailer. Daarmee kon het dier uiteindelijk weer naar huis worden vervoerd.

Bron: Hulpdiensten Leeuwarden