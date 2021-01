Paard in Zeist moet met graafmachine rechtop gezet worden

Het sneeuwt in Nederland en ook dieren kunnen last van de gladheid hebben. In Zeist moest de brandweer er met een graafmachine aan te pas komen om een uitgegleden paard weer overeind te hijsen.

Het ongelukkige paard stond in een wei. Rond half zeven hoorden de hulpdiensten dat het paard door de sneeuw ten val gekomen was. Doordat het zo glad was kon het paard niet meer zelfstandig overeind komen.De brandweer heeft met behulp van een graafmachine het paard overeind getild. Hoe het dier er verder aan toe is, is niet bekend.

Bron: De Gelderlander / Horses.nl