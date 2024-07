Paard ingestort na achtervolging door scooterrijders

Een groep ruiters is tijdens een buitenrit in het Schollebos bij Capelle aan den IJssel belaagd door twee scooterrijders. Eén van de paarden schrok zodanig dat deze er vandoor ging. De scooters achtervolgden het paard. De merrie rende in blinde paniek terug naar stal. Daar aangekomen stortte ze in. Bloedonderzoek moet uitwijzen of het paard het gaat redden. De amazone bleef ongedeerd.

Toen de twee scooters op de groep ruiters van de Capelse manege inreden, schrokken de paarden en schoten alle kanten op. Eén van de paarden zette het op een rennen en zij werd achtervolgd door de scooterrijders. Op stal aangekomen stortte de merrie in. “Als een paard een te zware inspanning levert, raken de spieren zodanig verzuurd dat het hele lichaam daar last van heeft. Het is te hopen dat ze geen schade aan haar nieren of iets dergelijks heeft door deze actie”, aldus een woordvoerder.

De amazone, een zestienjarige meisje, maakt het goed. De manege heeft aangifte gedaan van de stunt, maar hoopt dat de daders zich vrijwillig melden.

Bron: AD