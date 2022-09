Paard komt om het leven bij aanrijding in Burdaard

Afgelopen nacht is een losgebroken paard overleden na een botsing met een auto in het Friese Burdaard. Rond 05.00 uur zag een bestuurder vier ontsnapte paarden op de weg. De vrouw kon één van de paarden ontwijken, maar klapte daar tegen een ander paard. Het dier was volgens Omroep Friesland op slag dood. Een ander paard raakte gewond. Hoe het inmiddels met de paarden gaat is nog onduidelijk.